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        Sivas'ta otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 20:14 Güncelleme: 06.01.2024 - 20:24
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        Sivas'ta otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ö.Y. (33) idaresindeki 06 AS 3059 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Alt Geçidi'nde aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ö.Y, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Y, müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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