Sivas'ta otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde park halindeki otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bir süre kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan ekipler, daha sonra kriko ile kaldırdıkları aracın altına girerek kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kedi, doğal yaşam alanına salıverildi.