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        Sivas'ta otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:04 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:04
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        Sivas'ta otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Esentepe Mahallesi'nde park halindeki otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, bir süre kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan ekipler, daha sonra kriko ile kaldırdıkları aracın altına girerek kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Kedi, doğal yaşam alanına salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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