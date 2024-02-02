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        Şarkışla Kaymakamı Öztürk okul müdürleriyle toplantı yaptı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, okul müdürleriyle toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:51
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        Şarkışla Kaymakamı Öztürk okul müdürleriyle toplantı yaptı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, okul müdürleriyle toplantı yaptı.

        Öztürk'ün, Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde okul müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda, ikinci dönemde okullarda planlanan projeler ve çalışmalar değerlendirildi, eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve şube müdürleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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