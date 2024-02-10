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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:54
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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise şut ve taktik çalıştı.

        Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

        EMS Yapı Sivasspor ile Çaykur Rizespor yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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