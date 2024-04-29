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        Sivas Uluslararası Film Festivali başvuruları yarın sona erecek

        Sivas'ta valilik, belediye ve Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek "Sivas Uluslararası Film Festivali"nin başvurularının yarın sona ereceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:37 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:37
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        Sivas Uluslararası Film Festivali başvuruları yarın sona erecek
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        Sivas'ta valilik, belediye ve Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek "Sivas Uluslararası Film Festivali"nin başvurularının yarın sona ereceği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Üniversitesi'nin 50. yılı çerçevesinde Sivas Uluslararası Film Festivali'nin (SNIFF) ilkinin gerçekleştirileceği aktarıldı.

        Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde valilik ve belediye işbirliğiyle düzenlenecek festival kapsamında kurmaca ve belgesel filmlere ilgi duyan herkesin katılabileceği, filmlerini seyircilerle buluşturabileceği, ulusal ve uluslararası alanda katılıma açık bir sinema platformu oluşturulacağı ifade edildi.

        27-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivale, Kanada, Romanya, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, İran, Amerika başta olmak üzere toplam 65 ülkeden 1782 film gönderildiği belirtildi.

        Ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilme süreci devam eden festivalin son başvuru tarihinin yarın sona ereceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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