Sivas Uluslararası Film Festivali başvuruları yarın sona erecek

Ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilme süreci devam eden festivalin son başvuru tarihinin yarın sona ereceği kaydedildi.

27-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivale, Kanada, Romanya, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, İran, Amerika başta olmak üzere toplam 65 ülkeden 1782 film gönderildiği belirtildi.

Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde valilik ve belediye işbirliğiyle düzenlenecek festival kapsamında kurmaca ve belgesel filmlere ilgi duyan herkesin katılabileceği, filmlerini seyircilerle buluşturabileceği, ulusal ve uluslararası alanda katılıma açık bir sinema platformu oluşturulacağı ifade edildi.

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