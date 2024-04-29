Gemerek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Sedat Akdeniz de yağmur duasına katılanlara teşekkür ederek, "İnşallah yağmur yağar, memleketimiz kuraklıktan kurtulur." diye konuştu.

Gemerek Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Babadağı tarafından kılınan şükür namazının ardından vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.

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