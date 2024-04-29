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        Gemerek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:33 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:33
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        Gemerek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.

        Mezarlık Arkası mevkisinde yapılan yağmur duası öncesinde vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

        Gemerek Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Babadağı tarafından kılınan şükür namazının ardından vatandaşlar yağmur duası yaptı.

        Yağmur duasına katılan vatandaşlardan Süleyman Şimşek, duaların kabul edilmesini diledi.

        Gültekin Tunar ise kurak geçen dönemin ardından yağmur duası yaptıklarını söyledi.

        Sedat Akdeniz de yağmur duasına katılanlara teşekkür ederek, "İnşallah yağmur yağar, memleketimiz kuraklıktan kurtulur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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