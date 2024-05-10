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        Sivas'ta 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Sivas'ta hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:44
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        Sivas'ta 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Sivas'ta hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan sabıkası bulunan Ö.F.C'nin (37) il merkezinde bulunduğu adresi belirledi.

        Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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