Sivas'ta 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Sivas'ta hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Sivas'ta hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan sabıkası bulunan Ö.F.C'nin (37) il merkezinde bulunduğu adresi belirledi.
Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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