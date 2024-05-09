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        Akıncılar'da merkez cami ve külliyesinin temeli atıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde merkez cami ve külliyesinin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:01 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:05
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        Akıncılar'da merkez cami ve külliyesinin temeli atıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde merkez cami ve külliyesinin temeli atıldı.

        Temel atma töreninde konuşan Kaymakam Ahmet Korkmaz, camiye maddi ve manevi destek sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

        Programa İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Tapu ve Kadastro İl Müdürü Adnan Kahveci, emekli Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Dairesi Genel Müdürü Enver Gönenç ve vatandaşlar katıldı.

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