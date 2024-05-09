Akıncılar'da merkez cami ve külliyesinin temeli atıldı

Programa İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Tapu ve Kadastro İl Müdürü Adnan Kahveci, emekli Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Dairesi Genel Müdürü Enver Gönenç ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Kaymakam Ahmet Korkmaz, camiye maddi ve manevi destek sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

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