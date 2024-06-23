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        Sivas'ta antika pazarı açıldı

        Sivas'ın ilk antika pazarı, koleksiyonlarını zenginleştirmek isteyenleri bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:54 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:54
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        Sivas'ta antika pazarı açıldı
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        Sivas'ın ilk antika pazarı, koleksiyonlarını zenginleştirmek isteyenleri bir araya getirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın ilk antika pazarı Yenişehir Mahallesi'nde hizmete açıldı.

        Açılışa Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ve Sivas Antikacılar Derneği Başkanı Menderes Kartalmış katıldı.

        Uzun, antika pazarının hayırlı olmasını temenni ederek, "Burada sanat var, kültür var, geçmiş var, anılar var. Herkesi kültürde, sanatta, anılarda buluşmaya davet ediyorum. Antika severlere, şehir dışından gelen dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Çevre illerden de satıcı ve alıcıların bir araya geldiği pazarda, eski paralar, tarihi gramofonlar, pikaplar, plaklar, gaz lambaları, at arabası, kanı tekerlekleri, eski saatler, porselenler gibi antika değeri taşıyan eşyalar vatandaşların beğenisine sunuluyor.

        Antika ve eski eşya tutkunlarını buluşturan Sivas antika pazarı, Yenişehir Mahallesi kapalı pazar alanında her ayın üçüncü pazar günü kurulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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