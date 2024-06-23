Sivas'ta antika pazarı açıldı

Sivas'ın ilk antika pazarı, koleksiyonlarını zenginleştirmek isteyenleri bir araya getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın ilk antika pazarı Yenişehir Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Açılışa Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ve Sivas Antikacılar Derneği Başkanı Menderes Kartalmış katıldı.

Uzun, antika pazarının hayırlı olmasını temenni ederek, "Burada sanat var, kültür var, geçmiş var, anılar var. Herkesi kültürde, sanatta, anılarda buluşmaya davet ediyorum. Antika severlere, şehir dışından gelen dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.