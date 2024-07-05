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        Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren seferleri yeniden ayarlandı

        Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bakım çalışmaları nedeni ile yeniden düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 21:13 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:13
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        Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren seferleri yeniden ayarlandı
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        Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bakım çalışmaları nedeni ile yeniden düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Ankara-Sivas, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren seferlerinin kaldırıldığı şeklinde çeşitli spekülasyonlar yapıldığı, söz konusu spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı ve tren seferlerinin kaldırılmadığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "TCDD tarafından, hali hazırda Ankara-Sivas demir yolu hattının 15 noktasında yol bakım çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar nedeniyle sefer süresi yaklaşık 68 dakika uzamıştır. Bu nedenle tren saatlerinin yeniden düzenleme çalışması yapılması zaruri hale gelmiştir. Yeni sefer saatleri ise şu şekildedir:

        Ankara Treni

        Sivas Kalkış: 07.10 - Ankara Varış: 10.59

        Sivas Kalkış: 17.40 - Ankara Varış: 21.29

        İstanbul Treni

        Sivas Kalkış: 13.00 - İstanbul Varış : 21.15

        Dönüş Trenleri

        Ankara Kalkış: 08.05 - Sivas Varış: 11.05

        Ankara Kalkış: 18.30 - Sivas Varış: 22.16

        İstanbul

        Sögütlüçeşme Kalkış: 07.35 - Sivas Varış: 15.44 dür."

        Ayrıca düzenlemenin tahminen aralık ayına kadar devam edeceği, çalışmalar tamamlandığında seyir sürelerinin kısalacağı da ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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