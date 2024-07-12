Sivas'ta optisyenler ve gözlükçüler emeklilere indirim sağlayacak
Sivas'ta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen ve Gözlükçüler Odası arasında yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen indirim protokolü imzalandı
Sivas'ta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen ve Gözlükçüler Odası arasında yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen indirim protokolü imzalandı
Sivas SGK'dan yapılan açıklamada, "2024 Emekliler Yılı" kapsamında 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen ve Gözlükçüler Odasına üye optisyen ve gözlükçülerin emeklilere çerçeve için yüzde 25, gözlük camı için yüzde 50 indirim uygulayacağı belirtildi.
Protokol imza törenine SGK İl Müdürü Vakkas Demir ve 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen ve Gözlükçüler Oda Başkanı Taylan Küçüker katıldı.
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