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        Sivas'ta optisyenler ve gözlükçüler emeklilere indirim sağlayacak

        Sivas'ta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen ve Gözlükçüler Odası arasında yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen indirim protokolü imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:07 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:07
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        Sivas'ta optisyenler ve gözlükçüler emeklilere indirim sağlayacak
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        Sivas'ta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen ve Gözlükçüler Odası arasında yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen indirim protokolü imzalandı

        Sivas SGK'dan yapılan açıklamada, "2024 Emekliler Yılı" kapsamında 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen ve Gözlükçüler Odasına üye optisyen ve gözlükçülerin emeklilere çerçeve için yüzde 25, gözlük camı için yüzde 50 indirim uygulayacağı belirtildi.

        Protokol imza törenine SGK İl Müdürü Vakkas Demir ve 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen ve Gözlükçüler Oda Başkanı Taylan Küçüker katıldı.

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