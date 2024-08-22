İzmir-Sivas uçak seferleri ekimde yeniden başlıyor

İzmir ile Sivas arasındaki uçak seferlerinin ekim ayından itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından (STSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas ile İzmir arası aktarmasız uçak seferlerin yeniden başlaması için Pegasus firmasının yetkilileri ile görüştü.

Özdemir, Ankara YHT seferlerinin ardından aktarmasız olarak başlayan İstanbul YHT seferlerinin de Sivas'ın turizmi ve gelişimi adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Sivas-İzmir aktarmasız uçak seferlerinin her iki şehrinde ortak beklentisi olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: