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        Sivas'ta anız yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:17
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        Sivas'ta anız yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

        Karaboğaz köyünde bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede yayıldı.

        Alevleri ve dumanları gören köy sakinleri, yangını söndürmek için seferber oldu.

        Traktörler ve iş makineleriyle yangına müdahale eden köylülerin kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangında, yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü, çok sayıda ağaç yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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