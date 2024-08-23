Sivas'ta anız yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.
Karaboğaz köyünde bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede yayıldı.
Alevleri ve dumanları gören köy sakinleri, yangını söndürmek için seferber oldu.
Traktörler ve iş makineleriyle yangına müdahale eden köylülerin kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangında, yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü, çok sayıda ağaç yandı.
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