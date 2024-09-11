Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Tarihi Somuncu Baba su değirmeni açılışa hazırlanıyor

        Sivas'ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:23 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Somuncu Baba su değirmeni açılışa hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas’ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

        14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren değirmen, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfının başlattığı çalışmayla yeniden restore edildi.

        Vakfın Genel Müdürü Abdullah Süren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şeyh Hamid-i Veli vakfiyesinde 600 yılı aşkın süre insanlığa hizmet eden su değirmeninin, aynı gelenek ve inançla kısa sürede yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

        Osmanlı fermanlarında yer alan ve 1970’lere kadar buğday öğüten su değirmeninin zamanla yıkılarak kullanılamaz hale geldiğini anlatan Süren, şunları kaydetti:

        "Somuncu Baba hazretlerinin vakfiyesindeki değirmenin imarı için geçtiğimiz yıl sıfırdan tadilat çalışmasına başladık. Mimar ve mühendislerimizin aslına uygun hazırladığı projeyi tamamladık. Bir zamanlar hoş bir seda ile bereketli buğdayları yöre halkının sofralarına ulaştıran değirmenin mimarisinde doğal Darende taşı kullanıldı. Tavan lambrileri, pencereleri ve kuşak kaplamaları ahşaptan yapıldı. Zemin döşemeleri ise doğal andezit kaplama olacak şekilde planlandı."

        - “600 yıllık kültürün devam etmesini istiyoruz”

        Süren, Şeyh Hamid-i Veli'nin anısını yaşatmak ve 600 yıllık kültürel hizmeti tekrar halkın istifadesine sunmak için çalıştıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

        "Değirmen, Kayseri-Malatya kara yolu Tohma Çayı kenarında bulunuyor. İçerisinde odun ateşinden ekmek fırını ve kafe olacak. Dut ağacından büyük bir su çarkının da olacağı değirmen, proje kapsamında kendi elektriğini kendi üretebilecek. Değirmen, yöre halkının yanı sıra yolcular için önemli konaklama noktası olarak misafirlerini konuk edecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?

        Benzer Haberler

        Otomobiliyle drift atan sürücüye 32 bin lira ceza
        Otomobiliyle drift atan sürücüye 32 bin lira ceza
        Sivas'ta drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Sivas'ta drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Sivas'ta kaybolan koyunları AFAD ekipleri buldu
        Sivas'ta kaybolan koyunları AFAD ekipleri buldu
        Divriği'nin tarihi ve kültürel mirası albüm haline getirildi
        Divriği'nin tarihi ve kültürel mirası albüm haline getirildi
        Sivas'ta kavgaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Sivas'ta kavgaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Suşehri ve Ulaş'ta okul servisleri denetlendi
        Suşehri ve Ulaş'ta okul servisleri denetlendi