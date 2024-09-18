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        Sivas'ta kontrolden çıkan minibüs dükkana girdi

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün girdiği iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:39
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        Sivas'ta kontrolden çıkan minibüs dükkana girdi
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün girdiği iş yerinde hasar oluştu.

        A.G. (29) yönetimindeki 41 TB 038 plakalı minibüs, Çarşıbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücünün kontrolünden çıkarak tüpçü dükkanına girdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadığı kazada, iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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