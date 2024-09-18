Sivas'ta kontrolden çıkan minibüs dükkana girdi
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün girdiği iş yerinde hasar oluştu.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün girdiği iş yerinde hasar oluştu.
A.G. (29) yönetimindeki 41 TB 038 plakalı minibüs, Çarşıbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücünün kontrolünden çıkarak tüpçü dükkanına girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, iş yerinde hasar oluştu.
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