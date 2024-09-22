Sivas'ta devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
R.Ç. (56) yönetimindeki 55 EF 084 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Alacahan köyü yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Ç. (41), Y.Ç. (37), M.S.Ç. (4), S.İ.Ç. (14), K.Ç. (81), A.Ç. (9) ve A.Ç. (56) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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