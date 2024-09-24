Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
A.M.Ş'nin (19) kullandığı 58 AFN 583 plakalı motosiklet, Fikret Tekin Caddesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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