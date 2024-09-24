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        Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:33 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:40
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        Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        A.M.Ş'nin (19) kullandığı 58 AFN 583 plakalı motosiklet, Fikret Tekin Caddesi'nde devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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