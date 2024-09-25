Ulaş Kaymakamı Zafer, köy konağı açılışını gerçekleştirdi

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kazanpınar köyünde yapımı tamamlanan köy konağının açılışını gerçekleştirildi.

Konağın açılışını Belediye Başkanı Turan İlbey'le gerçekleştiren Kaymakam Emre Zafer, burada yaptığı konuşmada, Türk kültüründe misafirperverliğin oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

Konağın yapılmasında emiği geçenlere teşekkür eden Zafer, "Köy konakları yardımlaşma duygusunu da beraberinde pekiştiriyor. Bu anlamda kültürümüzde ayrı yere sahip olan köy konaklarını önemli bularak köylerdeki geleneklerimizi yaşatmalıyız. İnşallah yapımı tamamlan hizmete sunulan konağımızda köy için önemli kararlar alınır, güzel etkinlikler yapılır." ifadelerini kullandı.