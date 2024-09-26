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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:03
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        Kırmızı-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir maçı öncesi Rey Manaj, Alaaddin Okumuş ve Alex Pritchard'ın sakatlığı bulunuyor.

        Sivas temsilcisi, sezonun ilk 6 haftasında 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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