Sivasspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir maçı öncesi Rey Manaj, Alaaddin Okumuş ve Alex Pritchard'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivas temsilcisi, sezonun ilk 6 haftasında 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.
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