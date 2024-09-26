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        Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:09
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        Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, RAMS Başakşehir ile yarın saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

        Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

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