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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:52 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:52
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        A.D. (30) yönetimindeki 01 AS 311 plakalı otomobil ile S.A. (65) idaresindeki 34 BUJ 108 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi girişinde çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile S.A'nın aracında bulunan R.A. (63) yaralandı.

        Yaralılar Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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