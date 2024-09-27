Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
A.D. (30) yönetimindeki 01 AS 311 plakalı otomobil ile S.A. (65) idaresindeki 34 BUJ 108 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi girişinde çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile S.A'nın aracında bulunan R.A. (63) yaralandı.
Yaralılar Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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