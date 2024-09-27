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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 21:08 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:08
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde, Moutoussamy, Charisis, Bieganski, Rodrigues, Koita

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku, Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek

        Gol: Dk. 43 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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