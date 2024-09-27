Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde, Moutoussamy, Charisis, Bieganski, Rodrigues, Koita
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku, Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek
Gol: Dk. 43 Figueiredo (RAMS Başakşehir)
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