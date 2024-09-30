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        Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:36
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        Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, orta şut çalışmaları ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sakatlığı bulunan Alaaddin Okumuş, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Göztepe ile Net Global Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaşacak.

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