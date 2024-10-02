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        Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'de 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:20 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:20
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        Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'de 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından duran top çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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