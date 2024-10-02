Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından duran top çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

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