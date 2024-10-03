Gemerek'te jandarma ekipleri KADES'i tanıttı

Farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtilen açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarımıza büyük bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinin, Gemerek ilçesi Sızır beldesinde vatandaşlara KADES ve "Kadına el kalkmaz" konulu bilgilendirme faaliyeti düzenlediği aktarıldı.

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