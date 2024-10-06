Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan Emre Altun, katliamları protesto etmek ve Filistin direnişine destek olmak için bugün ülke olarak meydanlara çıkıldığını söyledi.

Bu davanın sadece Filistin ve Gazze halkının davası olmadığını belirten Altun, "Bebek katillerinin utanç verici vahşetine karşı vicdan sahibi insanlığın ortak davasıdır. Bu dava sadece son 1 yıldır işlenen katliamlara değil, bir asırdır devam eden soykırıma karşı olanların ve terör devletlerinin zulümleri karşısında yürekleri sızlayan ümmetin ortak davasıdır." dedi.