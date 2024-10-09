Gürün'de 85 deprem konutu gelecek yıl teslim edilecek

Öte yandan, 2. etap 80 konutluk 4 bloktan oluşacak afet konutlarının ihalesi de TOKİ tarafından gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımına başlanan 85 konutluk 5 blok inşaatı devam ediyor.

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