Sivas'ta kurtların saldırdığı değerlendirilen 66 küçükbaş hayvan telef oldu

Sivas'ta kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen koyunlardan 66'sı telef oldu, 15'i yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gözmen köyünde besicilik yapan Selim Kılıçoğlu, evine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki ağılına gittiğinde 66 koyunun telef olduğunu, 15'inin de yaralandığını gördü.

Besicinin bilgi vermesi üzerine köye jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu değerlendiriliyor.

Besici Selim Kılıçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde hasta olan ineğine bakmak için ağıla gittiğini söyledi.

Sabah saatlerinde tekrar ağıla gittiğinde hayvanlarını telef edilmiş olarak gördüğünü aktaran Kılıçoğlu, “Ahırların kapıları açıktı, hayvanları köşeye kıstırmış. Diğerleri de yaralıydı. Köyde ilk defa böyle bir olay yaşanıyor. 40 yıllık birikimim gitti, hiçbir şeyim kalmadı, yardım bekliyorum." diye konuştu.

Köy muhtarı Yüksel Sarıkaya ise köylerinde ilk kez böyle bir olayın yaşandığını belirterek, Kılıçoğlu’na yardım için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.