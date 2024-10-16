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        Ulaş Müftüsü İçli cem evini ziyaret etti

        Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Rıza Ünal Kültür ve Cem Evi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:03 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:44
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        Ulaş Müftüsü İçli cem evini ziyaret etti
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        Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Rıza Ünal Kültür ve Cem Evi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

        Rıza Ünal Kültür ve Cem Evi Başkanı Metin Köse ile görüşen İçli, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Ehl-i Beyt ve Kerbela" kitabını takdim etti.

        Köse, cem evinin bölümlerini gezdirerek etkinlik ve ibadetlere dair İçli'ye bilgi verdi.

        Başkan Köse ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek Müftü İçli'ye teşekkür etti.

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        Galeri

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