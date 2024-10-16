Ulaş Müftüsü İçli cem evini ziyaret etti

Başkan Köse ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek Müftü İçli'ye teşekkür etti.

Rıza Ünal Kültür ve Cem Evi Başkanı Metin Köse ile görüşen İçli, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Ehl-i Beyt ve Kerbela" kitabını takdim etti.

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