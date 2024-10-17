Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi
Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü üniversitemizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Tüm öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.
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