Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, Sivas'taki depremleri değerlendirdi:

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin, dün Malatya'daki 5,9'luk depremle ilgisinin bulunmadığını, Deliler Fayı üzerindeki olağan bir deprem olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, Sivas'taki depremleri değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin, dün Malatya'daki 5,9'luk depremle ilgisinin bulunmadığını, Deliler Fayı üzerindeki olağan bir deprem olduğunu bildirdi.

        Tatar, Sivas'taki depremlerle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

        Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, bugün de Sivas'ta iki deprem meydana geldiğini belirten Tatar, "Bu depremlerle dün Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ilgisi yok. Bunların her ikisi de birbirinden farklı faylar üzerinde meydana gelen depremler." dedi.

        Sivas il merkezinden aktif fay geçmediğine dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

        "Bununla birlikte güneyinden Orta Anadolu Fay Zonu'na ait Deliler Fayı geçiyor. Daha kuzeyinde ise bildiğiniz gibi İç Anadolu Fay Zonu'nun değişik aktif fay zonu segmentleri bulunuyor. Bugün meydana gelen depremler de Orta Anadolu Fay Zonu'nun en kuzeydoğusunda kalan segmenti üzerinde meydana geldi. Deliler diye adlandırdığımız aktif fay segmenti üzerinde meydana geldi. Bu bölgede bildiğiniz gibi daha önce de yine 4'ün üzerinde büyüklüklerde depremler oldu. Bu tür faylar üzerinde olağan depremler, vatandaşların herhangi bir panik yapmasına gerek yok. Bir yandan da afetlere hazırlanmak, bilinçli toplum oluşturmak adına muhakkak üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor."

        Tatar, Türkiye'de çok sayıda aktif fay bulunduğuna işaret ederek, "Belki de dünyada toprakları üzerinde en fazla aktif fay bulunduran ülkelerin başında geliyoruz. Bütün bu fay segmentlerinin toplam uzunluğunu dikkate aldığımızda 14 bin 500 kilometrelik bir uzunluğa karşılık geliyor. Çok ciddi bir uzunluk. Dolayısıyla ülkemizin her yerinde buna benzer değişik büyüklükte deprem üretebilecek faylar var." diye konuştu.

        Sivas'ta daha önce Gürün ilçesinde Ayvalı Fayı üzerinde depremlerin meydana geldiğini anımsatan Tatar, şöyle devam etti:

        "Ayvalı Fayı üzerinde son bir ayda 4'ün üzerinde oluşan deprem aktivitesi var. Bu da yine belli büyüklüğe kadar deprem üretebiliyor. Aynı şekilde bugün meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler de Deliler Fayı bölümünde meydana gelen depremler. Bunlar bu tür fay zonları üzerinde oluşabilecek son derece olağan deprem aktiviteleri. Sivas açısından baktığımızda vatandaşımızın bunu bilmesinde fayda var. Sivas'ta il merkezinden bir aktif fay geçmemekle beraber etrafında belirli büyüklüğe kadar deprem üretebilecek faylar var. Yapılması gereken şey özellikle bu bilinçle hareket ederek afet farkındalığının oluşturulması, vatandaşlarımızın afete hazırlıkla ilgili çalışmalarını bireysel olarak yerine getirmesi. Kentsel dönüşüm önemli. Sivas, yapısal açıdan baktığımızda aslında çok yerle kıyaslandığında iyi diyebileceğimiz bir şehir ama halen orada da dönüşmesi gereken yerler var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti

        Benzer Haberler

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi
        Sivas'taki depremlerde evinde çatlak oluşan muhtar sarsıntı anını anlattı
        Sivas'taki depremlerde evinde çatlak oluşan muhtar sarsıntı anını anlattı
        Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem (4)
        Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem (4)
        flaş
        flaş
        Sivas'ta depremler nedeniyle eğitime ara verildi
        Sivas'ta depremler nedeniyle eğitime ara verildi
        Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem (3)
        Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem (3)