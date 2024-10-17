Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.
Kentte bir süredir etkili olan sıcak hava, yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.
Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar kalınlığı bazı noktalarda 5 santimetreye ulaştı.
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