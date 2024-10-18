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        Şarkışla'da imam hatip lisesi öğrencileri sabah namazında camide buluştu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sabah namazında Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:19 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:44
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        Şarkışla'da imam hatip lisesi öğrencileri sabah namazında camide buluştu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sabah namazında Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde bir araya geldi.

        Namazın ardından öğrencilere okulda çorba ve simit ikram edildi.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve İlçe Müftüsü Serkan Yalçın ve veliler de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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