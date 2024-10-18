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        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:35
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        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas ve şut çalışan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Diğer yandan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Sivasspor'u ziyaret ederek kulüp başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

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