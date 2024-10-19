Pankobirlik Zara'da şube açtı

Polat, "Her gittiğimiz bölgede farklı yenilikleri, farklı üretim modellerini, yeni teknolojileri çiftçimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Kooperatif olarak sözleşmeli üretim modeli, alım garantili üretim modeli, bedelsiz sulama projeleri yapma gibi çalışmalarımız var. Çiftçimizin daraldığı noktada imdadına yetişiyoruz." dedi.

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