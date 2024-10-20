Sivas'ta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Suşehri ve Zara'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan H.Ö, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kazada otomobil sürücü Ö.G. ile araçlardaki B.Ş.G. (30), N.G. (1), V.A. (35), A.E. (45), A.A. (41), H.Ö. (24), Ö.A. (45) ve A.A. (22) yaralandı.

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