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        Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:40
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        Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

        İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan ve ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri etkileyen yayla, kar yağışıyla birlikte kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

        Yayla, kar yağışının ardından sessizliğe büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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