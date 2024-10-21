Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan ve ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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