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        Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:20 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:23
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        Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, oyun, dayanıklılık çalışması ve yarı saha maç yaptı.

        Ligde dün oynanan Atakaş Hatayspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular, yenileme çalışmasıyla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarınki antrenmanla 25 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

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