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        Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:50
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        Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kentte bir süredir mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

        Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Sivas-Suşehri kara yolundaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

        - Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

        Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkisini sürdürdü.

        İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Beyaza bürünen yaylada kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

        İl merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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