Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

İl merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.

Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Sivas-Suşehri kara yolundaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kentte bir süredir mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

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