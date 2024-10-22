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        Şarkışla'da Gençlik Merkezi gönüllüleri yaşlıları ziyaret etti

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Güzel Gençler Doğanın Eseridir, Güzel Yaşlılar ise Sanatın" sloganıyla yaşlıları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:33
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        Şarkışla'da Gençlik Merkezi gönüllüleri yaşlıları ziyaret etti
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Güzel Gençler Doğanın Eseridir, Güzel Yaşlılar ise Sanatın" sloganıyla yaşlıları ziyaret etti.

        Ziyarete Türk Kızılayı Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, Şarkışla Gençlik Merkezi Müdürü Samet Şahin ve Gençlik Merkezi’nin gönüllüleri katıldı.

        Yılmaz, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, yaşlıların hayatının tecrübelerle dolu olduğunu söyledi.

        Yaşlılara saygı göstermenin en önemli sorumluluk olduğunu belirten Yılmaz, "Gençlerimizin böyle anlamlı bir etkinlik düzenlemesi bizleri çok mutlu etti." dedi.

        Şahin ise "Gönüllülerimizin özverisiyle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, bizlere toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

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