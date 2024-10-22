Şarkışla'da güvenlik güçleri vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirdi

Güvenlik güçlerinin vatandaşlardan para istemeyeceği uyarısında bulunan ekipler, bu gibi durumlarla karşılaşanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

Ekipler, vatandaşları özellikle telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, para veya altın isteyen kişilere karşı uyarıyor.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe meydanında kurulan stantta vatandaşları telefon ve internet dolandırıcılığına karşı uyarıyor.

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