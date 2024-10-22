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        Şarkışla'da güvenlik güçleri vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirdi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ve jandarma ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:39
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        Şarkışla'da güvenlik güçleri vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirdi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ve jandarma ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe meydanında kurulan stantta vatandaşları telefon ve internet dolandırıcılığına karşı uyarıyor.

        Ekipler, vatandaşları özellikle telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, para veya altın isteyen kişilere karşı uyarıyor.

        Güvenlik güçlerinin vatandaşlardan para istemeyeceği uyarısında bulunan ekipler, bu gibi durumlarla karşılaşanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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