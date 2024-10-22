Sivas'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi

Sivas'ta anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında konferans verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, madde bağımlılığının günümüzde birçok toplumun yüz yüze kaldığı yaygın ve global sorunlardan biri olduğunu belirtti.

Madde bağımlılığının gençleri, çocukları ve dolaysıyla geleceği tehdit eden bir mesele haline geldiğini vurgulayan Şimşek, "Proje kapsamında annelerimizi bilgilendirerek, uyuşturucu ile mücadelede daha aktif rol almalarını sağlamayı amaçlamaktayız. Bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devletin ilgili kurum ve kuruluşları azami hassasiyet göstermektedir. Kuşkusuz, annelerimizin bu mücadeleye dahil olmasını, daha bilgili, daha bilinçli ve daha doğru bir yaklaşım gösterilmesi açısından mühim bir mesele olarak görüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Sivas'ta uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyet, jandarma ve istihbarat birimleriyle uyum içerisinde yoğun bir şekilde operasyonlar yürütüldüğünü belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Son 9 ayda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile 6 bin 804 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyonlarda görev alan tüm güvenlik birimlerimizi, arkadaşlarımızı ben buradan tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelede en önemli konulardan birisi olan bilgilendirme faaliyetlerimiz kapsamında da hem gençlerimizi hem ailelerimizi hem de öğretmenlerimizi bilinçlendirmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilk 9 ayda 39 bin 702 kişiye bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdiğimizi özellikle vurgulamak isterim."