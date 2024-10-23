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        Sivas'ta evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

        Sivas'ın Divriği ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:22 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:22
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        Sivas'ta evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
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        Sivas'ın Divriği ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

        Mercantepe Mahallesi Mercantepe Sokak'ta 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sırasında evde bulunan Ünal Arslandemir'in banyoda yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Arslandemir'in cenazesi, incelemenin ardından Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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