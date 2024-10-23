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        Zara'da öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:51 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:17
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        Zara'da öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

        Şerefiye ve Çevre Köyleri Dernekleri Federasyonu ile Şerefiye Köy Muhtarlığı organizesinde Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine okul kıyafeti, ayakkabı, kırtasiye setinden oluşan hediye paketleri dağıtıldı.

        Şerefiye ve Çevre Köyleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Haydar Bektaş, 2008'den itibaren gönüllü iş insanlarının katkılarıyla her yıl eğitime destek sağladıklarını söyledi.

        Eğitim gönüllüsü iş insanlarının desteğiyle okul binasına kütüphane ve spor salonu kazandırdıklarını da belirten Bektaş, yardımların öğrencilere ulaşmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

        Törene, Zara Belediye Başkanvekili Cem Sedat Bayrakçı, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile davetliler katıldı.

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