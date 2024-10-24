Şarkışla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.C.P. (19) yönetimindeki 58 ABB 968 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Elmalı köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan F.D. (21) Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.D, ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.
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