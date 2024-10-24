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        Şarkışla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:21 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:31
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        Şarkışla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.C.P. (19) yönetimindeki 58 ABB 968 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Elmalı köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan F.D. (21) Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        F.D, ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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