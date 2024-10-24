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        Sivas'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş hayvan kurtarıldı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş hayvana İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:53
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        Sivas'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş hayvan kurtarıldı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş hayvana İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıldı.

        İlçeye bağlı Kurşunlu köyü Şaptaş Yaylası'nda bir çoban koyun sürüsüyle mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        İş makineleriyle yolu açan ekipler, çoban ve 70 küçükbaş hayvanın köye ulaşmasını sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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