Sivas'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş hayvana İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıldı.

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