Sivas'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş hayvan kurtarıldı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş hayvana İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş hayvana İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıldı.
İlçeye bağlı Kurşunlu köyü Şaptaş Yaylası'nda bir çoban koyun sürüsüyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle yolu açan ekipler, çoban ve 70 küçükbaş hayvanın köye ulaşmasını sağladı.
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