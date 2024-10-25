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        Suşehri'nde hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzundan 8 bin kişi faydalandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde bu yılın ağustos ayında hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzu 3 ayda yaklaşık 8 bin kişiye hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:45
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        Suşehri'nde hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzundan 8 bin kişi faydalandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde bu yılın ağustos ayında hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzu 3 ayda yaklaşık 8 bin kişiye hizmet verdi.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan ve belediye uhdesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzuna Suşehri halkının büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

        Kayaoğlu, yüzme havuzunun 3 aylık sürede yaklaşık 8 bin kişiye hizmet verdiğini aktararak, "Daha güzel hizmetleri ilçe halkımıza kazandırmak amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

        Yüzme eğitmenleri eşliğinde havuzda kurslar açıldığını da dile getiren Kayaoğlu, 1 Kasım'da yüzme havuzunun kış dolayısıyla kapatılacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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