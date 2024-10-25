Suşehri'nde hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzundan 8 bin kişi faydalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bu yılın ağustos ayında hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzu 3 ayda yaklaşık 8 bin kişiye hizmet verdi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılan ve belediye uhdesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzuna Suşehri halkının büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Kayaoğlu, yüzme havuzunun 3 aylık sürede yaklaşık 8 bin kişiye hizmet verdiğini aktararak, "Daha güzel hizmetleri ilçe halkımıza kazandırmak amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.