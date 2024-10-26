Şarkışla canlı hayvan pazarı cumartesiyi hareketle geçirdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.

Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi ile 2013 tarihinden bu yana hizmet veren ruhsatlı hayvan pazarı, cumartesi günleri alıcı ve satıcıları buluşturuyor.

Gemerek ilçesinden gelen hayvan üreticisi Hakan Avcı, "50 hayvan getirdim, 12'sini sattım. Kalanını satmak için bekliyoruz." dedi.

Feyzullah Doğan ise fiyatların pazardaki arz talebe göre şekillendiğini belirterek, "Erkek toklukların fiyatları 7-8 bin lira arasında değişiyor. Buradaki fiyatlara göre piyasa şekilleniyor." ifadelerini kullandı.