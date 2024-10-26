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        Şarkışla canlı hayvan pazarı cumartesiyi hareketle geçirdi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:06
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        Şarkışla canlı hayvan pazarı cumartesiyi hareketle geçirdi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.

        Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi ile 2013 tarihinden bu yana hizmet veren ruhsatlı hayvan pazarı, cumartesi günleri alıcı ve satıcıları buluşturuyor.

        Gemerek ilçesinden gelen hayvan üreticisi Hakan Avcı, "50 hayvan getirdim, 12'sini sattım. Kalanını satmak için bekliyoruz." dedi.

        Feyzullah Doğan ise fiyatların pazardaki arz talebe göre şekillendiğini belirterek, "Erkek toklukların fiyatları 7-8 bin lira arasında değişiyor. Buradaki fiyatlara göre piyasa şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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