Sivas'ta öğrenciler Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazete dağıttı

Sivas'ta bir grup öğrenci, Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı.

Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı.

Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda "yazıyor, yazıyor" şeklinde seslenerek gazeteyi dağıttı.

Bir öğrenci ise Atatürk'ü canlandırdığı etkinlikte Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarihi Atatürk Kongre Müzesi'nin balkonuna çıkarak, "Efendiler egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." dedi.

Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, yaptığı açıklamada, farklı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Yıldırım, "Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz 'yazıyor, yazıyor' gazetesini çıkarttık. Bu gençlerimiz ve çocuklarımız olduğu sürece Cumhuriyet payidar kalacaktır, Türkiye'miz emin ellerde." dedi.

Sınıf öğretmeni Türkan Aksoy ise Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, Cumhuriyet şehri Sivas'ta Cumhuriyet çocuklarıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.