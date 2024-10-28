Sivas'ta üniversite öğrencisinin kargayla görüntüleri gülümsetti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisinin kampüste gördüğü kargaya seslendiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi 30 yaşındaki Azra Boysak, kampüs içerisinde karga gördü.

Kargayı seven Boysak, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almaya başladı.

Boysak'ın, "Kendini sevdiren bir karga gördüm, bu ne güzellik, bu ne tatlılık, şu tatlılığa bir bak" diyerek sevdiği karga, bir süre sonra eline kondu.

Elinde tuttuğu kuşla ilerleyen ve yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen Boysak, "Otobüsü kaçırdım senin yüzünden karga" dedikten sonra kuşu doğal yaşam alanına saldı.

- "Kaçmamasına çok şaşırdım"

Boysak, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul çıkışında işe giderken arabanın üzerinde karga gördüğünü söyledi.

"Çok tatlısın" dedikten sonra bir anda karganın yere indiğini belirten Boysak, "Çok şaşırdım, telefonda konuşuyordum hemen kapattım, video çekmeye başladım. Karga gitmedi ben de eğildim ve sevdim, kaçmamasına çok şaşırdım." dedi.

Bu sırada karganın elindeki peçeteyi aldığını anlatan Boysak, "Peçeteyi aldı, yükseldi okulun penceresine bıraktı ve tekrardan yanıma geldi. Yürüdüm, bir süre beni takip etti, bu duruma ben de çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum." diye konuştu.